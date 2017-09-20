Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

Trum, Filistin Devlet Başkanı'nın Yanında Söyledi: İsrail'le Barışmanız Çok Zor

TRUM, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI'NIN YANINDA SÖYLEDİ: İSRAİL'LE BARIŞMANIZ ÇOK ZOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail - Filistin barışının sağlanmasıyla ilgili "şimdiye kadar ki en zor uzlaşma" yorumunu yaptı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Trum, Filistin Devlet Başkanı'nın Yanında Söyledi: İsrail'le Barışmanız Çok Zor(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde, Filistin ile İsrail arasında barışı sağlamanın "şimdiye kadarki en zor uzlaşma" olduğunu söyledi.

TRUMP: BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan iki lider, New York Palace Oteli'nde görüştü. Görüşmede, Ortadoğu Barışı ile ilgili gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Trump, "barış görüşmeleri için çok çalıştıklarını" vurguladı."Eğer bu barışı gerçekleştirebilirsek herkes için çok büyük bir miras olur." ifadesini kullanan Trump, Filistin ve İsrail tarafıyla uyum içinde çalıştıklarına işaret etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Trump yönetiminin Ortadoğu Barışı konusundaki ciddiyetinden memnuniyet duyduklarını" ifade etti. Abbas, "Sayın Başkan'ın kararlılığı, bize gerçek bir barışa yakın olduğumuz konusunda güven veriyor." dedi. "İRAN KONUSUNDA KARAR VERDİM"

ABD Başkanı Trump, bir basın mensubunun sorusu üzerine, İran'la nükleer anlaşmaya ilişkin, "Karar verdim, yakında bunun ne olduğunu öğreneceksiniz." açıklamasını yaptı. Ancak Trump, İran'la nükleer anlaşmanın akıbetiyle ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı.

ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞÜP, TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yine New York Palace Oteli'nde bir araya geldi. Görüşmede iki lider, ABD ile Ürdün arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirirken, Trump, "terörizme karşı verdiği mücadeleden dolayı" Ürdün Kralı'na teşekkür etti.Devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerine devam eden Trump'ın, yarın yerel saatle 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağı açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trum  Filistin  Devlet  Başkanı  Nın  Yanında  Söyledi  İsrail  Le  Barışmanız  Çok  
Zor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER