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Trump, 6 Ülkeye Seyahat Yasağını Genişletecek

TRUMP, 6 ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞINI GENİŞLETECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye uygulamak istediği ABD'ye seyahat yasağını genişletme kararı aldı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Trump, 6 Ülkeye Seyahat Yasağını Genişletecek(9/10)5

Beyaz Saray kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, 6 Müslüman ülkeye uygulamak istediği ABD'ye seyahat yasağını genişletme kararı aldı.

AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANABİLECEK

Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump yönetimi önümüzdeki hafta söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD vatandaşlıklarını iptal edilebilecek ve bu ülke vatandaşlarına sınır dışı etmek gibi ağır yaptırımlar uygulanabilecek.

ABD'ye 90 günlük seyahat yasağı süresi pazar günü sona ererken, Trump yönetiminin yeni yaptırımları yürürlüğe koyması bekleniyor.

TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI KARARI ALDIĞI 6 ÜLKE

Trump, 2017 yılının başında göreve gelir gelmez Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan'la ilgili seyahat yasağı kararı almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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