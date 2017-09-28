TRUMP, ABD'YE KABUL EDİLECEK MÜLTECİ SAYISINI 45 BİN İLE SINIRLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR
ABD Başkanı Trump, gelecek mali yıl ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 45 bin ile sınırlandıracak. 1980'den bu yana, ilk kez bu kadar düşük miktarda mülteci kabul edilecek.
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 45 bin ile sınırlandırma hazırlanıyor. Beyaz Saray'a yakın kaynaklar ise bu sayının, tüm dünyada yaşanan insani kriz karşısında yetersiz olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.
1980'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SAYI
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek mali yıl ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını kesin olarak 45 bin ile sınırlamayı düşündüğü açıklandı. Bu sayı, ABD'de mülteci yasasının kabul edildiği 1980 yılından bu yana uygulanacak en düşük sayı olarak belirtiliyor.
ABD mülteci yasasının kabul edildiği 1980 yılında bu yana tavanın hiçbir yılda 67.000'in altına düşmediği kaydedildi.
Hatta bu sayı son yıllarda 70.000 ila 80.000 civarına da yükseldi.
KONGRE ÜYELERİNE DANIŞACAK
Beyaz Saray'a yakın kaynaklara göre, bugüne kadar belirlenen en düşük düzey olan bu sayının tüm dünyada giderek büyüyen insani kriz karşısında yetersiz kalacağı düşünülüyor. Trump'ın mülteci sayısı konusundaki kararının kongre üyeleri ile yapacağı görüşmelerden sonra açıklanacağını vurgulandı. Yasa gereği ABD Başkanı'nın mali yılın başlayacağı tarih olan 1 Ekim'den önce mülteci kabul sayısı konusunda kongre üyelerine danışarak karar vermesi zorunluluğu bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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