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Trump, BM Genel Kurulu'nda BM yönetimini topa tuttu!

TRUMP, BM GENEL KURULU'NDA BM YÖNETİMİNİ TOPA TUTTU!

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kötü yönetim yüzünden Kurul'un potansiyelini gerçekleştiremediğini söyledi ve "Bürokrasiye değil, insana odaklanın" dedi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Trump, Bm Genel Kurulu'nda Bm Yönetimini Topa Tuttu!(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kuruluşun potansiyelini gerçekleştiremediğin söyledi ve "İnsanlara daha çok, bürokrasiye daha az odaklanın" dedi.BM'de reform çağrılarını tekrarlayan ABD başkanı, "herhangi bir ülkenin kuruluşun masraflarını orantısız bir şekilde üstlenmemeli" şeklinde konuştu.ABD, BM'nin barış koruma misyonlarıının maliyetinin yüzde 28,5'ini ödüyor ve Trump bunun adil olmadığını söylüyor.Trump başkan adayı olduğu dönemde de BM'yi tam bir zayılık ve iktidarsızlıkla" suçlamıştı.Trump "BM bürokrasi ve kötü yönetim yüzünden potansiyelini gerçekleştiremedi" dedi.ABD Başkanı ayrıca, geçmişin işe yaramayan yöntemlerine bağlı kalmak yerine BM'nin her zamanki işleyişini değiştirmek için cesur bir yaklaşım içinde bulunma çağrısı yaptı.Trump, yeni BM Genel Sekreteri António Guterres'e de değişiklikler yapma çağrısında bulundu.Guterres de Trump'ın sözlerine, aşırı bürokrasinin kendisini de geceleri uyutmadığını söyleyerek yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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