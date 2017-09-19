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TRUMP, BM GENEL KURULU'NDAN KUZEY KORE'Yİ TEHDİT ETTİ


Trump, BM Genel Kurulu'ndan Kuzey Kore'yi Tehdit Etti
Tarih : 19 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Trump, Bm Genel Kurulu'ndan Kuzey Kore'yi Tehdit Etti(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez BM kürsüsünde Genel Kurul'a hitap etti.

Trump'ın gündemindeki konulardan biri de füze denemeleri ve nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyen Kuzey Kore yönetimiydi.

"KUZEY KORE'Yİ TAMAMEN YOK ETMEKTEN GERİ DURMAYIZ"

Trump, Kuzey Kore liderini "İntihar misyonu olan roket adam" şeklinde tanımlayarak Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneklerinin kalmayacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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