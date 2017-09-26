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TRUMP DİZ ÇÖKEN FUTBOLCULARA KAFAYI TAKTI: YASAKLAYIN!


Trump diz çöken futbolculara kafayı taktı: Yasaklayın!
Tarih : 26 Eylül 2017, 22:10
Puan Ver : Trump Diz Çöken Futbolculara Kafayı Taktı: Yasaklayın!(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) yönetiminin yeni kural getirerek, milli marş okunurken oyuncuların diz çökmesini yasaklaması gerektiğini söyledi. Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NFL futbolcuları arasında yaygınlaşan milli marşın okunması esnasında diz çökülmesine tepki göstererek, NFL'e çağrıda bulundu.

"TEK ÇÖZÜM YASAK"

Başkan Trump, "NFL'de bir sürü kural ve yasalar var. Onlar için tek çözüm, milli marş okunurken diz çökülmesini yasaklamak." ifadelerini paylaştı. NFL sporcularından Colin Kaepernick, ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken diz çökerek tepkisini göstermişti.

"ŞU O.Ç.'Yİ SAHADAN ALIN"

Bunun üzerine Donald Trump da Alabama eyaletinde yaptığı bir konuşmada Kaepernick'i hedef alarak, "Şu o. ç'yi sahadan alın, kovuldun' dense hoşunuza gitmez miydi?" ifadesini kullanmıştı.

DİZ ÇÖKME EYLEMİ DESTEK BULDU

Başkan Trump'ın bu sözlerine üzerine, NFL'de pazar günü oynanan maçlarda çok sayıda futbolcu diz çökerek Kaepernick'in protesto gösterisine destek vermiş, bazı futbolcular ise milli marş esnasında soyunma odalarından sahaya çıkmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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