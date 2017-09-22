BM 72. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün de yoğun temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı dün ABD Başkanı Trump'la da bir araya geldi. Erdoğan için "Benim dostum haline geldi" diyen Trump, Türkiye ve ABD'nin şu anda hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI: İKİ ÜLKE DE REFERANDUMA KARŞI

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi. Görüşmede, iki liderin, 25 Eylül 2017 tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirmeyi planlanladığı referanduma karşı oldukları ifade edilerek, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağının vurgulandığı belirtildi.

"ERDOĞAN DOSTUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Trump, Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetini Lotte New York Palace Otel'de karşıladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Trump, Erdoğan'la bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek "Erdoğan dünyanın çok zorlu bir bölgesinde görev yapıyor. Çok çok güçlü bir şekilde ilgili ve açıkçası yüksek not alıyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Benim dostum haline geldi" diyen Trump, Türkiye ve ABD'nin şu anda hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerine "Değerli dostum Donald ile bugün heyetler arası ve ikili görüşme gerçekleştireceğiz" diye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA UMUT VERİCİ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İngiliz Reuters ajansına verdiği mülakatta ise önemli açıklamalarda bulundu. Geçen ay Rusya- İran- Türkiye öncülüğünde Astana'da varılan 'çatışmasızlık' anlaşmasının bir parçası olarak Türkiye'nin Suriye'nin İdlib bölgesine askeri birlik yerleştireceğini söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Çatışmasızlık anlaşması umut verici bir fikir... Anlaşma kapsamında Ruslar, İdlib dışında güvenliği sağlıyor, Türkiye de İdlib bölgesinin içinde güvenliği sağlayacak. Bu kolay bir görev değil" dedi.

TEZKERE ÇIKARSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki referandum süreci ile ilgili olarak Meclis'in Cumartesi günü olağanüstü toplanacağını söyleyerek, "Tezkere çıkarsa süreç farklı şekilde ilerleyecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Esad'ın Suriye'de iktidar olarak kalma ihtimalini ise 'cinayet olarak göreceklerini' belirtti.

"GÜLEN İADE EDİLMELİ"

Erdoğan Türkiye'nin stratejik ortağı olan ABD'nin, başarısız bir darbe girişiminde bulunan Fethullah Gülen'i iade etmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Washington yönetiminin Suriye'de DEAŞ'la savaşan YPG güçlerini silahlandırmasının Washington ve müttefiklerine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Haberde, Türkiye'nin YPG'yi yasadışı PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü de kaydedildi. Röportajda Erdoğan Almanya ile siyasi ilişkilerin geliştirilebileceğini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Türkiye'yi ve politikalarını eleştirmekten kaçındığı için övgüde bulundu. Erdoğan, "İlişkilerin gelişeceği konusunda çok umutluyum. Alman halkıyla bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz bazı yetkililerin Türkiye'ye karşı yanlış tavırlarıyla" dedi. Erdoğan Rusya'dan S-400 füze sistemini satın almasına rağmen Türkiye'nin NATO ile olan bağları güçlü olduğunu söyledi.

"BATI'NIN AJANLARI OLDULAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı gala yemeğinde "İlmini ve fennini tahsil için Batı'ya gönderilenler çoğu zaman Batı'nın sadece kültürünü alarak, benliklerini de kaybederek ülkelerine geri dönmüşlerdir. Kendilerinden ülkeleri için kurtuluş reçetesi hazırlaması beklenenler maalesef Batı'nın gönüllü ajanları, adanmış havarileri haline gelmiştir." dedi. "Kendi milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden tiksinen sözde aydınların verdikleri zararı düşmanın dâhi vermediğini" söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: "Bunlar ülkesinin menfaatleri için çalışmak yerine yabancı şirketlerin, devletlerin, kurum ve kuruluşların çıkarlarına hizmet etmişlerdir. Geçmişte Türkiye'nin sanayi hamlelerini daha emekleme aşamasındayken sabote edenlerin bunlar olduğunu görüyoruz. Bu kesimlerin ülkemizin her açıdan dışa bağımlı olması için özel çaba harcadıklarına da şahit oluyoruz. Bunların ihanet edemeyecekleri hiçbir değer, hiçbir ilke yoktur... 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün faili olan Fetullahçı Terör Örgütü işte böyle bir güruhtur. Beynini Pensilvanya'da yaşayan bir şarlatana ipotek etmiş bu mankurtların neler yapabileceklerini hep beraber gördük, yaşadık.Bunların içinde Prof.lar da var, bunların içinde multimilyarder zenginler de var ama bunların hiçbiri kâr etmiyor.

Kaynak: haberinburada