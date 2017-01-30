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trump ile putin telefonda ne konuştu?

TRUMP İLE PUTİN TELEFONDA NE KONUŞTU?

Kremlin, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yayınladı

Tarih : 30 Ocak 2017, 13:20
Puan Ver : Trump İle Putin Telefonda Ne Konuştu?(9/10)7


ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den bir açıklama geldi.



Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin telefon görüşmesinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin konuşmadıklarını ve bunun için henüz çok erken olduğunu belirtti.



Peskov, telefon görüşmesinden iki tarafından önemli problemleri diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğu sonucunun çıkarılabileceğini söyledi.



 


Kremlin sözcüsü, Putin ile Trump'ın Temmuz ayında yapılacak G20 zirvesinden önce bir araya gelebileceğini duyurdu.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı açıklamada, telefon görüşmesinde iki liderin ortak bir anlayış ve saygı gösterdiğini belirtmişti.



 



kaynak:habertürk








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