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TRUMP İRAN'LA YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMASIYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ


Trump İran'la Yapılan Nükleer Anlaşmasıyla İlgili Kararını Verdi
Tarih : 21 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Trump İran'la Yapılan Nükleer Anlaşmasıyla İlgili Kararını Verdi(5/10)1

BM Genel Kurulu'nda İran'la yapılan nükleer anlaşmasıyla ilgili "ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız." diyen Trump, "İran'la ilgili kararımı verdim. Yakında öğreneceksiniz. "dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu için New York'a gelen Filistin Develet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah'la görüştü. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ortadoğu ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"İRAN'LA İLGİLİ KARARIMI VERDİM"

İran'la nükleer anlaşmanın askıya alınıp alınmayacağı yönündeki soruya ise Trump, "Karar verdim, yakında bunun ne olduğunu öğreneceksiniz." açıklamasını yaptı. Ancak Trump, İran'la nükleer anlaşmanın akıbetiyle ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı.

"ABD İÇİN UTANÇ KAYNAĞI"

Hatırlanacağı gibi BM Genel Kurulun'da ilk kez konuşan Trump İran'la yapılan nükleer anlaşması için "İran'la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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