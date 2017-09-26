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Trump: Kuzey Kore'ye Büyük Bir Tahribat Uygulamaya Tamamıyla Hazırız

TRUMP: KUZEY KORE'YE BÜYÜK BİR TAHRİBAT UYGULAMAYA TAMAMIYLA HAZIRIZ

ABD Başkanı Trump, ilişkilerin gerildiği Kuzey Kore'ye dair yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye büyük bir tahribat uygulamaya tamamıyla hazır" ifadelerini kullandı.

Tarih : 26 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Trump: Kuzey Kore'ye Büyük Bir Tahribat Uygulamaya Tamamıyla Hazırız(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray önünde yapılan ortak açıklamada, kritik değerlendirmelerde bulundu.

"KUZEY KORE İÇİN YIKICI OLUR"

ABD silahlı güçlerinin, Kore Yarımadası'na yönelik askeri seçeneğe ve büyük bir tahribat uygulamaya tamamıyla hazır olduğunu dile getiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

İkinci seçeneğe hazırız fakat tercih ettiğimiz bu değil. Bu seçeneği uygulamaya koyarsak yıkıcı olacaktır. Şunu söyleyebilirim ki, Kuzey Kore için yıkıcı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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