Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu

Trump onay verdi, 800 bin çocuk ülkeden atılacak!

TRUMP ONAY VERDİ, 800 BİN ÇOCUK ÜLKEDEN ATILACAK!

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan DACA programını iptal etti. 800 bin çocuk sınır dışı edilecek.

Tarih : 05 Eylül 2017, 23:00
Puan Ver : Trump Onay Verdi, 800 Bin Çocuk Ülkeden Atılacak!(7/10)3

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde 2012 yılında yürürlüğe giren çocuk göçmenlerin ülkede kalmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programını iptal etti.

ADALET BAKANI DUYURDU

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, düzenlenen basın toplantısında DACA'nın anayasa aykırı olduğunu ve ABD'li vatandaşların istihdam durumunu engellediğini vurguladı. Sessions, "Buraya bugün Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulan DACA olarak bilinen programın kaldırıldığını duyurmak için geldim" dedi.

800 BİN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Konuyla ilgili Trump'ın bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca yasanın 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacağı belirtilirken, herhangi bir yeni yasa yapılmadığı takdirde 800 bin göçmen sınır dışı edilecek. Öte yandan, Trump seçim kampanyası sırasında 800 bin göçmeni etkileyen yasa için DACA programını kaldırma sözü vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Onay  Verdi  800  Bin  Çocuk  Ülkeden  Atılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER