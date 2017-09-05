TRUMP ONAY VERDİ, 800 BİN ÇOCUK ÜLKEDEN ATILACAK!
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan DACA programını iptal etti. 800 bin çocuk sınır dışı edilecek.
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde 2012 yılında yürürlüğe giren çocuk göçmenlerin ülkede kalmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programını iptal etti.
ADALET BAKANI DUYURDU
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, düzenlenen basın toplantısında DACA'nın anayasa aykırı olduğunu ve ABD'li vatandaşların istihdam durumunu engellediğini vurguladı. Sessions, "Buraya bugün Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulan DACA olarak bilinen programın kaldırıldığını duyurmak için geldim" dedi.
800 BİN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK
Konuyla ilgili Trump'ın bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca yasanın 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacağı belirtilirken, herhangi bir yeni yasa yapılmadığı takdirde 800 bin göçmen sınır dışı edilecek. Öte yandan, Trump seçim kampanyası sırasında 800 bin göçmeni etkileyen yasa için DACA programını kaldırma sözü vermişti.
Kaynak: haberinburada
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