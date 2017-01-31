

ABD Başkanı Donald Trump'ın “mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren” kararnamesine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün Beyaz Saray önünde de toplanan binlerce kişi, Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kişilere 90 gün boyunca kapılarını kapatmasını protesto etti. ABD'nin iş dünyasında ise Trump'a yönelik eleştirilerin yeni ekonomi ve eski ekonomi şirketleri olarak iki farklı kampta toplandığı görüldü. Buna göre ülkenin eski ekonomisinin devleri olarak bilinen Ford, General Motors ve Boeing yaptıkları açıklamalarda Trump'ın mülteci uygulamasına sessiz kalırken yeni başkanın istihdam ve güvenlik politikalarını övmekle yetindi. Yeni ekonominin temsilcilerinin bulunduğu Silikon Vadisi temelli teknoloji sektörü ise konuyu bir bütün halinde kınadı.







Uygulamanın ne kadar hatalı olduğuna yönelik en önemli gösterge ise National Foundation for American Policy'nin yayımladığı raporda yer aldı. Buna göre ABD genelinde oluşturulan, halka arz edilmemiş ve değerleri 1 milyar doların üzerinde olan startup'ların yüzde 51'i yabancılar tarafından kuruldu. Bunların en büyük 44'ünün toplam değerinin 168 milyar doları bulduğuna dikkat çekilen raporda bu şirketlerin ortalama 760 kişiye yüksek nitelikli iş alanı sağladığı da belirtildi. Halka arz edilmeleri halinde yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerlerine ulaşacakları belirtilen bu şirketlerin arasında geleceğin teknoloji devlerinin olduğu tahmin ediliyor.







14 ARALIK'TA BULUŞMUŞTU







ABD Başkanı Trump resmen göreve başlamadan önce toplam piyasa değerleri 3 trilyon doları aşan Silikon Vadisi'nin devleriyle tanışma amaçlı olarak biraraya gelmişti.



BU KANUNLA APPLE HİÇ KURULAMAZDI







Trump'ın mülteci tasarısı 30 yıl önce gelseydi Suriye kökenli Steve Jobs'ın Apple'ı kurması mümkün olmayacaktı.







ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de ve ABD'liler tarafından üretilecek ürünlerle ülke ekonomisinin yeniden büyümesini planlıyor. Bu planın bu şekilde hayata geçmesi pek mümkün değil. Ancak Trump başaracağı konusunda iddialı. Oysa yeni başkanın sadece yakın geçmişe bakması yeterli olacak.



Sadece ülkesinin değil dünyanın en değerli şirketi olarak kabul edilen Apple'ın efsane kurucusu Steve Jobs Suriyeli bir babayla Alman kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Jobs'ın yakın arkadaşı ve Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da bir göçmendi. Babası Ukraynalı olan Wozniak'ın annnesi de İsviçre-Alman kökenliydi.







kaynak:habertürk