TRUMP SAYEMDE SEÇİLDİ DİYEN 38 YAŞINDAKİ YALAN HABER YAZARI, ÖLÜ BULUNDU
2016 ABD Başkanlık seçiminde yazdığı yalan haberlerle ünlenen ve "Trump benim sayemde seçildi" diyen Paul Horner, 38 yaşında öldü.
Donald Trump'ın seçildiği 2016 ABD Başkanlık Seçimi'nde yazdığı yalan haberlerle ünlenen Paul Horner 38 yaşında öldü.
Arizona'daki evinde 18 Eylül'de ölü bulunduğu açıklanan Horner'in uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiğinden şüpheleniliyor.
"TRUMP BENİM SAYEMDE SEÇİLDİ" DEMİŞTİ
Horner hem Facebook'ta hem de kurduğu internet sitelerinde yalan haberler yazıp bunları yayıyordu. Yalan haber yazarı, daha önce Donald Trump'ın kendisi sayesinde seçildiğini söylemişti.
Yalan haberler Donald Trump'ın seçildiği başkanlık seçiminin kampanyası sırasında ve Trump'ın başkanlığa başlamasından sonra sıklıkla tartışılan bir konu olmuştu.
Sosyal medyadaki yalan haberlerin de Trump'ın seçilmesine katkıda bulunduğu öner sürülmüştü.
YALAN HABERLERİNİ "SİYASİ HİCİV" DİYE DUYURMUŞTU
Horner'in kurduğu newsexaminer.com gibi sitelerde Obama'nın eşcinsel bir Müslüman olduğu gibi haberler yayılıyordu.
Trump'ın oğlu Eric Trump ve kampanya menajeri Corey Lewandowski, Horner'in sitelerinden birinde yer alan "Trump karşıtı protestoculara eyleme katılmaları için 3 bin dolar ödeniyor" başlıklı haberi sosyal medyada paylaşmıştı.
Horner, yalan haberlerini "siyasi hiciv" diyerek savunmuştu. CNN'e konuşan Horner "Haberlerin içinde mizah ve komedi var. Bu haberleri insanları eğitmek için yapıyorum" demişti.
"İNSANLARI EĞİTMEK İÇİN YAPIYORUM. TRUMP'TAN NEFRET EDİYORUM"
Washington Post'a verdiği bir mülakatta ise Trump'ın kendisi yüzünden seçildiğini öne sürmüştü:
"Benim sitelerim sürekli Trump destekçileri tarafından kullanılıyor. Onlar hiçbir şeyin doğruluğunu kontrol etmiyor, her şeyi gerçek sanıyorlar."
Horner, Donald Trump'ın seçilmesini hedefleyip hedeflemediği sorusuna ise "Hayır, Trump'tan nefret ediyorum" diye cevap vermişti.
Kaynak: haberinburada
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