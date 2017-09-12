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Trump'ın 9'uncu Torunu Dünyaya Geldi

TRUMP'IN 9'UNCU TORUNU DÜNYAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump ile eşi Lara Trump'ın ilk çocukları bu sabah dünyaya gözlerini açtı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Trump'ın 9'uncu Torunu Dünyaya Geldi(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump'ın dokuzuncu torunu dünyaya geldi.

DOKUZUNCU TORUN, BU SABAH DOĞDU

Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump (33) ile eşi Lara Trump'ın (34) ilk çocukları bu sabah dünyaya gözlerini açtı.

DOĞUM HABERİNİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI

"Eric Luke" adı verilen bebeğin doğum haberini, babası Eric Trump Twitter hesabından paylaştı.

Trump, yeni doğan bebeğin bir fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Lara Trump ve ben, erkek çocuğumuz Eric Luke Trump'ın sabah 08.50'de doğduğunu açıklamaktan heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın, büyük oğlu Trump Jr.'dan 5, kızı Ivanka'dan ise 3 torunu bulunuyor. Bugün doğan "Eric Luke" ile Trump'ın torunlarının sayısı 9 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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