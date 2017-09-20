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Trump'ın, BAE ve Suudi Arabistan'ı, Katar'a Askeri Müdahale Yapmamaları Konusunda Uyardığı Ortaya Çıktı

TRUMP'IN, BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'I, KATAR'A ASKERİ MÜDAHALE YAPMAMALARI KONUSUNDA UYARDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Katar'a askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığı, iki ülkenin, ABD Başkanı Trump'ın uyarısıyla vazgeçtiği ortaya çıktı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Trump'ın, Bae Ve Suudi Arabistan'ı, Katar'a Askeri Müdahale Yapmamaları Konusunda Uyardığı Ortaya Çıktı(7/10)3

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ve bazı körfez ülkelerinin de katıldığı Katar'a abluka meselesinde yeni bir gelişme yaşandı.

TRUMP, DEVREYE GİRDİ

Körfez krizinin tarafı olan ülkelerin Katar'a askeri müdahalede bulunacağı dillendirilirken ABD Başkanı Trump devreye girdi. Donald Trump, Katar'a herhangi bir müdahalenin Orta Doğu'da büyük bir krizi tetikleyeceğini söyledi.

"KATAR'A MÜDAHALE NİYETİNİZ VARSA VAZGEÇİN"

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a askeri müdahale hazırlığına başlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerini arayarak bu niyetten vazgeçmeleri uyarısında bulundu. Bloomberg, haberini Trump'a yakın iki ayrı kaynağa dayandırdı.

"ORTADOĞU'DA BÜYÜK BİR KRİZİ TETİKLER"

Trump, liderlere her hangi bir müdahalenin Orta Doğu'da büyük bir krizi tetikleyeceğini belirtti. Suudi Arabistan ise, askeri müdahale iddialarının doğru olmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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