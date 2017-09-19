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TRUMP'IN BM'DEKİ KONUŞMASI, İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'YU MEST ETTİ


Trump'ın BM'deki Konuşması, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Mest Etti
Tarih : 19 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Trump'ın Bm'deki Konuşması, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Mest Etti(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma bazı ülkelerin tepkisine yol açtı.

"YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ KONUŞMA"

İsveç Dışişeri Bakanı Margot Wallstrom, BCC televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Trump) Yanlış zamanda, yanlış izleyiciye yanlış bir konuşma yaptı"." ifadesini kullandı.

"LİDERLERE ÇALIŞANI GİBİ HİTAP ETTİ"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkesine eleştiriler yönelten Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı ilk konuşmada savaştan, ülkeleri yok etmekten, ambargolardan bahsettiğine dikkati çeken Arreaza, "Trump, BM Genel Kurulu'ndaki liderlere çalışanı gibi hitap etti. Bugün burada duyduklarımız dünya için üzücü." diye konuştu.

"DAHA KENDİ ÜLKESİNİ BİLE YÖNETEMİYOR"

Trump'ın tehditlerini kabul etmediklerini ve ırkçı söylemlerinin Soğuk Savaş'ı yeniden canlandıracağını savunan Arreaza, "Trump uluslararası hukuku ihlal ediyor. Dünyayı yönettiğini sanıyor ama daha kendi ülkesini yönetemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın konuşmasında, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete hiç değinmemesi de sosyal medyada eleştirildi.

NETANYAHU KENDİNDEN GEÇTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın konuşmasına övgüde bulunarak, "BM ile olan 30 yıllık tecrübemde daha önce bu kadar cesur bir konuşma duymamıştım." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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