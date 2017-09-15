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TRUMP'IN BOMBALI SALDIRIYLA İLGİLİ SÖZLERİNE İNGİLTERE'DEN SERT TEPKİ: SPEKÜLASYON YAPMA!


Trump'ın Bombalı Saldırıyla İlgili Sözlerine İngiltere'den Sert Tepki: Spekülasyon Yapma!
Tarih : 15 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Trump'ın Bombalı Saldırıyla İlgili Sözlerine İngiltere'den Sert Tepki: Spekülasyon Yapma!(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'daki terör eyleminin ardından Twitter hesabından verdiği mesajlar İngiltere'de büyük tepkiyle karşılandı. Trump, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İngiliz polisi tarafından izlendiğini iddia ederken, İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ın devam eden soruşturmayla ilgili bir spekülasyon yapmasını sertçe eleştirdi.

"LONRA POLİSİ PROAKTİF OLMALI"

Trump'ın da sosyal medya hesabı Twitter'dan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kullandığı sert dil dikkati çekti. Trump, olayın ardından paylaştığı Twitter mesajında, "Londra'da zavallı bir teröristten bir saldırı daha. Bunlar Scotland Yard'ın (Londra Polisi) nazarında, hasta ve deli insanlar. Proaktif olmalı!" ifadelerini kullandı. Mesajıyla Londra polisinin saldırganlar karşısında yeterince aktif olmamasına tepki gösterdi.

"SPEKÜLASYON YAPILMASIN"

Trump'ın Londra'daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya ilk tepki İngiliz polisinden geldi. Polis yetkilileri, hâlihazırda devam eden bir soruşturmaya yönelik spekülasyon yapmanın yanlış olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise Trump'a soruşturma hakkında spekülasyon yapmaması gerektiğini söyledi. May, "Devam eden bir soruşturmaya yönelik spekülasyon yapmanın kimseyi yardımcı olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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