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Trump'ın Çocukluğunu Geçirdiği Ev, Mültecilere Kiralandı

TRUMP'IN ÇOCUKLUĞUNU GEÇİRDİĞİ EV, MÜLTECİLERE KİRALANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta çocukluğunu geçirdiği ev, hafta sonu için BM tarafından mültecilere kiralandı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Trump'ın Çocukluğunu Geçirdiği Ev, Mültecilere Kiralandı(6/10)2

Uluslararası yoksullukla mücadele örgütü Oxfam, emlak sitesi Airbnb'de geceliği 725 dolar olarak belirlenen evi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları öncesinde mülteci krizine dikkati çekmek için kiraladı.

Oxfam Amerika'nın insani yardımdan sorumlu Direktörü Shannon Scribner, "Trump ve diğer dünya liderlerine mültecilere sahip çıkmaları için daha fazla şey yapmaları gerektiğini anlatan güçlü bir mesaj göndermek istedik." dedi.

"BİZİM İÇİN HAYALDİ, GERÇEK OLDU"

Oxfam'ın cumartesi günü kalmak için eve davet ettiği 4 mülteci de yaşadıklarını gazetecilerle paylaştı.

Eşi ve üç çocuğuyla 2012 yılında ABD'ye gelen 41 yaşındaki Suriyeli mülteci Ghassan al-Chahada, "Suriye'deki çatışma başlamadan önce Amerika'ya gelme hayalimiz vardı. Bizim için bu hayal gerçek oldu." dedi.

"TRUMP'A BU ODADA UYUDUĞUNDA NASIL HİSSETTİĞİNİ HATIRLAMASINI TAVSİYE EDERDİM"

Trump yönetiminin, Suriye ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman diğer 5 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının ardından hayatının değiştiğini söyleyen Chahada, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil kartımı alacağıma ve ülkemi ziyaret edebileceğime dair umutlarım vardı ancak Trump seçildiğinden beri bu ülkeden ayrılmaya cesaret edemiyorum. Trump'a bu odada uyuduğunda nasıl hissettiğini hatırlamasını tavsiye ederdim. Çocukluğundaki gibi kalsaydı, merhameti ve saflığı kaybetmeseydi, onun harika bir insan olduğunu söylerdim."

TRUMP'IN BABASI TARAFINDAN 1940'TA İNŞA EDİLMİŞ

Üç katlı Tudor tarzı ev, Trump'ın babası Fred Trump tarafından 1940'ta inşa edilmişti.

Dört yaşına kadar bu evde yaşayan Trump, daha sonra ailesiyle babasının yakınlarda inşa ettiği başka bir eve taşınmıştı.

Mart ayında adı açıklanmayan bir kişiye 2,14 milyon dolara satılan ev, halihazırda geceliği 725 dolara kiralanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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