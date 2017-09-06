ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını iptal edeceği konusundaki kararını açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar gerçekleştirildi.

6 AY İÇİNDE KALDIRILACAK

Çocukken aileleri tarafından yasa dışı şekilde ABD'ye getirilen çoğunluğu Latin Amerikalı 800 bine yakın göçmenin korunmasını sağlayan programın 6 ay içinde kaldırılacağına ilişkin kararın açıklanmasının ardından başkent Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde eylemler düzenlendi.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE EYLEM YAPILDI

Başkentte Beyaz Saray önünde, New York, Lanham ve Denver kentlerindeki gösterilerde Trump'ın kararı protesto edilerek DACA programı savunuldu. Programdan yararlanan 42 bin dolayında göçmenin yaşadığı New York'taki gösterilerden ilki öğle saatlerinde Trump Tower'ın karşı sokağında yapıldı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

New York polisi, caddeye oturarak trafiği kapatıp "toplum düzenini bozan" 34 protestocuyu "sivil itaatsizlik eylemi"nde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.Göstericilerden Kolombiya doğumlu Steven Sanchez (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye eğitim amaçlı geldiklerini ve programın iptalinin kendisini, ailesini ve arkadaşlarını etkileyeceği için eyleme katıldığını söyledi."Common Defense" siyasi hareketinin yöneticisi Pam Campos-Palma ise Honduraslı göçmen bir ailenin kızı olduğunu belirterek, daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde 10 yıl görev yaptığını aktardı. Campos-Palma, "ABD Hava Kuvvetlerinde iken benim hizmet ettiğim Amerika bu değildi. Trump, Amerika'yı daha az güvenli yapıyor." dedi.

"NEFRETE HAYIR, GÖÇMENLER BURADA HOŞ KARŞILANIR"

DACA programını savunmak amacıyla akşama doğru Foley Meydanı'nda ise yaklaşık bin kişilik grup Trump'ın kararını protesto etti. Eyleme New York Başsavcısı Eric Schneiderman ile New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James de katıldı. New Yorklu göstericiler hep bir ağızdan, "Nefrete hayır, korkuya hayır, göçmenler burada hoş karşılanır." diye bağırdı.

OBAMA'DAN DACA AÇIKLAMASI

Göçmen çocuklarının ülkede kalmasına yardımcı olan DACA programının iptal edilmesiyle ilgili görüşlerini açıklayan eski ABD Başkanı Barack Obama da DACA programını savundu. DACA programının ABD'yi daha güçlü yaptığını belirten Obama, "DACA'nın iptali hata." ifadesini kullandı.Beyaz Saray'ın aldığı DACA karşıtı karara ihtiyaç olmadığı görüşünü de savunan Obama, "Bu insanları sınır dışı etmek, işsizlik oranlarını düşürmeyecek veya vergiyi azaltmayacak ya da hiç kimsenin aldığı ücreti artırmayacak." görüşünü aktardı.ABD'ye yasa dışı yollardan giren 800 bine yakın göçmen çocuğunun yararlandığı program eski Başkan Barack Obama döneminde 2012'de başlatılmıştı. 16 yaşını tamamlamadan önce ABD'ye gelmiş, 2012'de 31 yaşını tamamlamamış ve ABD topraklarında suç işlememiş eğitimini sürdüren göçmenlerin yararlandığı program ABD için askerlik yapan göçmenler için de geçerliydi.Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions konuyla ilgili olarak Donald Trump'ın Amerikan halkına, DACA programının iptal edilmesi için seçim döneminde söz verdiğini ve programın iptal edildiğini bildirmişti. Sessions ayrıca, kararla 6 aylık geçiş süreci öngörüldüğünü ve bu süre dolmadan Kongreden çıkarılacak ilgili yasaya göre adım atacaklarını dile getirmişti.

Kaynak: haberinburada