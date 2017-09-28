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TRUMP'IN DAMADININ SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE KADIN OLARAK GÖZÜKTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI


Trump'ın Damadının Seçmen Kütüğünde Kadın Olarak Gözüktüğü Ortaya Çıktı
Tarih : 28 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Trump'ın Damadının Seçmen Kütüğünde Kadın Olarak Gözüktüğü Ortaya Çıktı(9/10)5

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'ın seçmen bürosuna kadın olarak kayıt olduğu ortaya çıktı.

2009'DAN BU YANA KADIN OLARAK OY KULLANIYOR

Bir Amerikan haber sitesinin ortaya çıkardığı kayıtlarda Jared Kushner'ın 2009'dan bu yana kadın olarak oy kullandığı belirtiliyor. Durumun bir hatadan mı kaynaklandığı yoksa kasti bir durum mu olduğu bilinmiyor. Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

"YASA DIŞI ŞEKİLDE OY KULLANILDI" YORUMUNA NEDEN OLDU

Haberin ortaya çıkmasıyla Kushner'ın son seçimlerde yasa dışı şekilde oy kullandığı yorumlarına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump daha önce milyonlarca seçmenin yasadışı oy kullandığını iddia etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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