TRUMP'IN OĞLU, YARIN ABD SENATOSU'NDA İFADE VERECEK
ABD Başkanı'nın büyük oğlu Trump Jr, yarın Senato Adalet Komitesinin karşısına çıkarak Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddialar kapsamında ifade verecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın, yarın Senato Adalet Komitesinin karşısına çıkarak Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddialar kapsamında kapalı oturumda ifade vereceği açıklandı.
AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ
Trump Jr'ın avukatı Alan Futerfas, yarın yapılacak oturumla ilgili yazılı açıklama yaptı.
"TRUMP'IN OĞLU TÜM SORULARA YANIT VERECEK"
Futerfas, Trump'ın oğlu Trump Jr'ın, perşembe günü katılacağı kapalı oturumda komite üyelerinin tüm sorularına açıklıkla yanıt vereceğini kaydetti. Avukat açıklamasında, "Profesyonel ve verimli bir görüşme olmasını umuyoruz ve komiteye yardımcı olacağımızdan dolayı memnunuz." ifadelerine yer verdi.
RUSYA İLE KARMAŞIK İLİŞKİLERİ TARTIŞILIYOR
Trump'ın oğlu, başkanlık seçimleri için düzenlenen kampanya süresince Moskova yönetimiyle olan ilişkileri üzerinden kamuoyunda sıkça gündeme geliyordu.
RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERİNDE TRUMP'A DESTEK VERDİĞİ İDDİASI VAR
ABD Kongresinde yürütülen Rusya soruşturmalarının yanı sıra Özel Yetkili Savcı Robert Mueller de Rusya'nın seçim döneminde Trump'ın kampanyasına destek verip vermediğiyle ilgili iddiaları araştırıyor.
İKİ TARAF DA İDDİALARI REDDEDİYOR
Rusya ve Trump yönetimi iddiaları reddederken, ABD muhalefeti ve basını, Moskova yönetimi ile Trump'ın Demokratların 2016 Başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı birleştiğini iddia ediyor.
Kaynak: haberinburada
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