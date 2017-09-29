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Trump'tan, Almanya'da Seçimleri Kazanan Merkel'e Tebrik Telefonu

TRUMP'TAN, ALMANYA'DA SEÇİMLERİ KAZANAN MERKEL'E TEBRİK TELEFONU

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da seçimleri yüzde 32,9 oyla kazanan Angela Merkel'i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede dünya gündemi ele alındı.

Tarih : 29 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Trump'tan, Almanya'da Seçimleri Kazanan Merkel'e Tebrik Telefonu(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'daki son seçimleri kazanan Başbakan Angela Merkel'i telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

TEBRİK ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Merkel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin, barış ve refahın önünü açan ortak çabalarımızın ve ABD'nin Alman halkı ve yönetimiyle güçlü ittifakına olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verildi.

SICAK DÜNYA GÜNDEMİNİ KONUŞTULAR

Trump-Merkel görüşmesinde "İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerinin" de gündeme geldiği kaydedilen açıklamada, aynı şekilde "Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırılmasının" önemine de dikkat çekildiği duyuruldu.Almanya'da geçen pazar günü yapılan genel seçimleri Başbakan Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) yüzde 32,9 oy ile kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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