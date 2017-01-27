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trump'tan flaş deaş hamlesi

TRUMP'TAN FLAŞ DEAŞ HAMLESİ

ABD Başkanı, Pentagon'dan DEAŞ'ın kalesi Rakka'yı ezmek için kara unsurları ve helikopterlerin devreye girmesini isteyecek. Yeni planın bir ay içinde hazırlanıp hayata geçmesi bekleniyor.

Tarih : 27 Ocak 2017, 17:08
Puan Ver : Trump'tan Flaş Deaş Hamlesi(10/10)12


Suriye'de kesinlikle güvenli bölge kuracağım' diyerek gündemi değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Rakka'da strateji değişikliğine gidiyor.



New York Times gazetesine isim vermeden konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın yeni Suriye planının detaylarını paylaştı. Buna göre, yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a gidecek olan Trump, burada DEAŞ'a karşı yeni plan hazırlanmasını önerecek.



1 AY İÇİNDE HAZIRLANACAK



Başkan Trump, DEAŞ'ın fiili başkenti Rakka'ya karşı ABD askerlerinin ve helikopterlerinin kullanılmasını istiyor. Yeni plan bir ay içinde hazırlanacak ve hayata geçirilecek.



Pentagon'un Trump'a sunmak üzere bir DEAŞ planı hazırladığı ileri sürülmüş ancak daha sonra Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddetmişti.



Halihazırda ABD'nin Suriye topraklarında danışmanlık yapan bir grup askeri bulunuyor.



 



kaynak:sabah








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