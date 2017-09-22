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Trump'tan Gözdağı: Deli Adam Kim Jong Un, Hiç Görülmemiş Şekilde Sınanacak

TRUMP'TAN GÖZDAĞI: DELİ ADAM KİM JONG UN, HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE SINANACAK

Kuzey Kore'ye gözdağı veren ABD Başkanı Trump, ''Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong Un, hiç görülmemiş şekilde sınanacak'' dedi.

Tarih : 22 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Trump'tan Gözdağı: Deli Adam Kim Jong Un, Hiç Görülmemiş Şekilde Sınanacak(8/10)4

Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore yönetimine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u 'deli adam'a benzeterek, "Hiç görülmemiş şekilde sınanacak" dedi.

'DELİ ADAM' BENZETMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter adresinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında açıklama yaptı.

Donald Trump, "Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong Un, hiç görülmemiş şekilde sınanacak!" dedi.

HİLLARY CLİNTON'A MESAJ

Donald Trump, " Rusya sahtekarlığı Facebook reklamlarında sürüyor. Tamamen önyargılı ve dürüst olmayan üçkağıtçı Hillary medyası ne diyorsunuz? " ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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