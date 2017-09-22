TRUMP'TAN GÖZDAĞI: DELİ ADAM KİM JONG UN, HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE SINANACAK
Kuzey Kore'ye gözdağı veren ABD Başkanı Trump, ''Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong Un, hiç görülmemiş şekilde sınanacak'' dedi.
Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore yönetimine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u 'deli adam'a benzeterek, "Hiç görülmemiş şekilde sınanacak" dedi.
'DELİ ADAM' BENZETMESİ
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter adresinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında açıklama yaptı.
Donald Trump, "Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong Un, hiç görülmemiş şekilde sınanacak!" dedi.
HİLLARY CLİNTON'A MESAJ
Donald Trump, " Rusya sahtekarlığı Facebook reklamlarında sürüyor. Tamamen önyargılı ve dürüst olmayan üçkağıtçı Hillary medyası ne diyorsunuz? " ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar