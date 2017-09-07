TRUMP'TAN KATAR KRİZİ İÇİN ÇÖZÜM TEKLİFİ: ARABULUCU OLABİLİRİM!
ABD Başkanı Trump, Katar krizine çözüm bulunması için arabuluculuk görevi üstlenebileceğini söyledi. Trump "Bence bu oldukça kolay çözülebilecek bir şey" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a resmi ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ile görüştü.
"KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN ARABULUCU OLABİLİRİM"
Katar krizinin konuşulduğu kritik toplantıda ABD Başkanı Trump, Katar krizinin çözülmesi için arabuluculuk rolü üstlenebileceğini söyledi.
"BENCE OLDUKÇA KOLAY ÇÖZÜLEBİLECEK BİR ŞEY"
5 Haziran Pazartesi günü başlayan ve Katar'a yaptırımlarla devam eden kriz için Trump, "Bence bu oldukça kolay çözülebilecek bir şey" dedi.
KRİZİN MİMARI OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ
Trump'ın Mayıs ayındaki ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Riyad'da yaptığı temasların ardından körfez ülkeleriyle Katar arasında bir kriz patlak vermişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Körfez krizi ile ilgili önemli bir itirafta bulunarak "Ortadoğu'ya ziyaretim sırasında, radikal ideolojinin daha fazla fonlanmaması gerektiğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti. Bakın!" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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