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TRUMP'TAN KUZEY KORE ÇIKIŞI: NÜKLEER SİLAH KULLANMAYA HAZIRIZ


Trump'tan Kuzey Kore Çıkışı: Nükleer Silah Kullanmaya Hazırız
Tarih : 04 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Trump'tan Kuzey Kore Çıkışı: Nükleer Silah Kullanmaya Hazırız(9/10)5

Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Abe ile konuşan Trump, "ABD geleneksel ve nükleer imkanlarını korumaya hazır" ifadelerini kullandı.

JAPONYA BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin dünyayı ayağa kaldıran hidrojen bombası denemesinin ardından sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ABD'nin topraklarını ve müttefiklerini tüm diplomatik önlemlerle geleneksel ve nükleer imkanları kullanarak koruma yükümlülüğünü teyit etti" dendi.

"YENİ BİR FÜZE DENEMESİNE HAZIRLANIYORLAR"

Dün 6.3 büyüklüğünde depreme sebep olan hidrojen bombası denemesinin ardından Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze testine hazırlandığına dair işaretler tespit ettiklerini bildirmişti. Bakanlık yetkilisi Chang Kyung-soo, sıradaki füze denemesinin 'kıtalararası balistik füze' olabileceğini düşündüklerini söylemişti.

Güney Kore Savunma Bakanı bir açıklama yaparak, "Artık konuşmak yerine askeri karşılık vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "ABD'ye veya müttefiklerimize yönelik tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz" demişti.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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