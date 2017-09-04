TRUMP'TAN KUZEY KORE ÇIKIŞI: NÜKLEER SİLAH KULLANMAYA HAZIRIZ
Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Abe ile konuşan Trump, "ABD geleneksel ve nükleer imkanlarını korumaya hazır" ifadelerini kullandı.
JAPONYA BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin dünyayı ayağa kaldıran hidrojen bombası denemesinin ardından sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ABD'nin topraklarını ve müttefiklerini tüm diplomatik önlemlerle geleneksel ve nükleer imkanları kullanarak koruma yükümlülüğünü teyit etti" dendi.
"YENİ BİR FÜZE DENEMESİNE HAZIRLANIYORLAR"
Dün 6.3 büyüklüğünde depreme sebep olan hidrojen bombası denemesinin ardından Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze testine hazırlandığına dair işaretler tespit ettiklerini bildirmişti. Bakanlık yetkilisi Chang Kyung-soo, sıradaki füze denemesinin 'kıtalararası balistik füze' olabileceğini düşündüklerini söylemişti.
Güney Kore Savunma Bakanı bir açıklama yaparak, "Artık konuşmak yerine askeri karşılık vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Savunma Bakanı Mattis, "ABD'ye veya müttefiklerimize yönelik tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz" demişti.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar