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TRUMP'TAN SKANDAL AÇIKLAMA: KASIRGA NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI ÇOK AZ!


Trump'tan Skandal Açıklama: Kasırga Nedeniyle Ölenlerin Sayısı Çok Az!
Tarih : 14 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Trump'tan Skandal Açıklama: Kasırga Nedeniyle Ölenlerin Sayısı Çok Az!(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida eyaletini ziyaret ederek skandal bir açıklamaya imza attı.

"ÖLÜ SAYISI ÇOK AZ"

Irma kasırgasında ölü sayısının 20'den fazla olmasına rağmen kasırganın şiddetine vurgu yapan Trump, sayının "çok az" olduğunu söyledi.

"BURADAKİ HERKES HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Florida Uluslararası Havaalanı'nda konuşan Trump, kasırga sonrası bölgeye ilk müdahale eden ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere teşekkür etti. Trump, "Burada bulunan herkes harika bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.

IRMA, ABD'NİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

ABD'nin Teksas eyaletini etkileyen Harvey kasırgasından sonra Irma kasırgası da Florida'yı etkisi altına almıştı. Başkan Trump, Harvey sonrasında da Teksas'a giderek çalışmaları takip etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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