TSK: 32 DEAŞ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı
Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:habertürk
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