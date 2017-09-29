HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun "aşırı milliyetçi semboller kullanan güvenlik güçlerine ilişkin sorular" başlığıyla gündeme getirdiği eski Türkçe yazılı armalara TSK'dan yasak geldi.

Askeri birliklere gönderilen yazıda, üniformalar üzerine dikilen eski Türkçe armalar yasaklandı. Komutanların gerekli önlemleri alarak, yönetmelikle belirtilen isimlik, birlik arması, şerit rozet, brove haricinde başka bir aksesuar bulundurulmaması istendi. Bu yasak, üniformalara eklenen bozkurt armalarını da kapsıyor.

"İZİN VERİLENLER DIŞINDA HER TÜRLÜ AKSESUAR YASAK"

Birliklere gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

Yapılan kontrollerde bazı personelin eğitim kıyafeti üzerine ilgi yönetmeliğe uygun olmayan sivil piyasadan temin edilmiş aksesuar, teçhizat, yazılı armalar (eski Türkçe yazısı) taktığı tespit edilmiştir.

Kıyafet üzerinde ilgi yönetmelikle belirtilen isimlik, birlik arması,şerit rozet, brove haricinde başka bir aksesuar bulundurulmayacaktır.

Birlik komutanlarınca anılan hususa ilişkin gerekli kontroller yapılacak, sürekli takibi sağlanacaktır.

Emrin tüm personele tebliğ edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını.

KERESTECİOĞLU SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

HDP'li Kerestecioğlu askeri üniformalar üzerine takılan armaları gündeme getirmiş ve "Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye, aşırı milliyetçi semboller kullanan güvenlik güçlerine ilişkin sorular" başlığıyla şu soruları sormuştu:

Aşırı milliyetçi grupların kullandığı arma ve sembollerin kolluk kuvvetleri arasında yaygın şekilde kullanımının sebebi nedir?

İdeolojik sembol, bayrak ve işaretlerin kullanımı serbest midir?

TSK'nın askeri birliklere yazı göndermesine neden olan armalar askeri malzeme satan mağazaların yanı sıra internette de satılıyor. Tanesi 10 liraya satılan armalarda "Tengri bismenen Türk" yazıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

TSK'nın "Göktürkçe" yasağına sosyal medyadan itiraz geldi! Sosyal medyada bugün "Göktürkçe Armama Dokunamazsın" hastag'i ile bir kampanya başlatıldı. Twitter'da çok konuşulanlar arasında üst sıralarda yer bulan tag'ın konusu ise başta özel harekat timleri olmak üzere birçok askeri personelin kıyafetlerinde kullandığı Göktürkçe "Türk" anlamına gelen çıkartmalar ve bununla ilişkili amblem ve rozetlere getirilen yasak ile ilgili. Çoğu asker ve asker yakını tarafından, yasaklanan armalarla çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada