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TSK, hainleri havadan vurdu! 3 terörist öldürüldü

TSK, HAİNLERİ HAVADAN VURDU! 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine bugün düzenlenen hava harekatı sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Tsk, Hainleri Havadan Vurdu! 3 Terörist Öldürüldü(5/10)1

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Etkin mücadelede terör örgütü hedefleri bir bir yok ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

19 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiş ve üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

BİR GÜNDE 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Önceki gün de Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında hava destekli operasyonda 13 terörist öldürülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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