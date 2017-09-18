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TSK, SİLOPİ-HABUR BÖLGESİNDE TATBİKAT BAŞLATTI


TSK, Silopi-Habur Bölgesinde Tatbikat Başlattı
Tarih : 18 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Tsk, Silopi-Habur Bölgesinde Tatbikat Başlattı(8/10)4

Genelkurmay Başkanlığı, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiğini bildirdi.

EŞ ZAMANLI OLARAK OPERASYON DEVAM EDİYOR

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi/Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edilmektedir" denildi.ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta yapılması amaçlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili Mesud Barzani'yi eleştirmişti.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Bildiğiniz gibi bu ay MGK toplantımız ayın 27'sindeydi, bunu 22'sine çekişimizin nedeni de, baktık ki Kuzey Irak yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Bir defa burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Bizim orada 350 km sınırımız var, soydaşlarımız dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde bizimle aynı medeniyete mensup. Onların Kürt olması, Türkmen, Arap olması bizi birbirimizden ayırmıyor. Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma tercih ederseniz, buyurun devam edin demeyiz. Kaç kere söyledik bunu kendilerine. Burada bizim de farklı yaklaşımımız var, dara girdiğinde her zaman kapımızı çalacaksın, destek alacaksın ama Irak'ı parçalamaya gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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