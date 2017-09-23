TSK, SİLOPİ- HABUR BÖLGESİNDE TATBİKATIN SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.
TATBİKAT 18 EYLÜL'DE BAŞLADI
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, altıncı gününe girdi. Bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, tatbikat sahasındaki çalışmalarını sürdürdü.
Tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, çok namlulu roketatarın bulunduğu zırhlı aracın, tatbikat sahasında manevra yaptıkları görüldü.
Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için de askerler sık sık devriye geziyor.
ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen ve aralarında askeri ambulansların da bulunduğu araçlar, demiryoluyla Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi. Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.
Askeri araçların sevk edilmek üzere vagonların üzerinde bekleyişi sürerken, çevrede de güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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