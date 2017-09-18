TSK, SINIRDAKİ HAVA ÜSLERİNDE TURUNCU ALARMA GEÇTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK ve DEAŞ'a karşı sınıra yakın hava üslerinde turuncu alarma geçti.
SAVAŞ UÇAKLARI HAZIR BEKLETİLİYOR
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde konuşlu bulunan savaş uçakları Kuzey Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terör örgütlerinin kış yapılanmasına izin vermemek için teyakkuza geçti. 24 saat esasına göre sınır hattı ve Kuzey Irak'taki kamplardan görüntü elde eden İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) belirlediği noktalara anında müdahale etmek üzere savaş uçakları hazır bekletiliyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin hareketliliğinin İHA'lar tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu ve Türkiye sınırına kaymalara karşı anında savaş uçaklarının devreye girdiği bildirildi. Böylelikle terör örgütlerinin kış yapılanması için Türkiye sınırına girişlerine izin verilmediği belirtildi.
İZİNLER GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde teyakkuzdan dolayı izinlerin geçici olarak iptal edildiği bildirildi. 24 saat esasına göre uçaklar hazır bekletilirken, geceleri ise savaş uçağının sabaha kadar nöbetçi kaldığı belirtildi. Turuncu alarmın verildiği üsse Türkiye'nin değişik üslerinden 20 takviye savaş uçağının da istendiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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