İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti

TSK, SINIRDAKİ HAVA ÜSLERİNDE TURUNCU ALARMA GEÇTİ


TSK, Sınırdaki Hava Üslerinde Turuncu Alarma Geçti
Tarih : 18 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Tsk, Sınırdaki Hava Üslerinde Turuncu Alarma Geçti(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK ve DEAŞ'a karşı sınıra yakın hava üslerinde turuncu alarma geçti.

SAVAŞ UÇAKLARI HAZIR BEKLETİLİYOR

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde konuşlu bulunan savaş uçakları Kuzey Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terör örgütlerinin kış yapılanmasına izin vermemek için teyakkuza geçti. 24 saat esasına göre sınır hattı ve Kuzey Irak'taki kamplardan görüntü elde eden İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) belirlediği noktalara anında müdahale etmek üzere savaş uçakları hazır bekletiliyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin hareketliliğinin İHA'lar tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu ve Türkiye sınırına kaymalara karşı anında savaş uçaklarının devreye girdiği bildirildi. Böylelikle terör örgütlerinin kış yapılanması için Türkiye sınırına girişlerine izin verilmediği belirtildi.

İZİNLER GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde teyakkuzdan dolayı izinlerin geçici olarak iptal edildiği bildirildi. 24 saat esasına göre uçaklar hazır bekletilirken, geceleri ise savaş uçağının sabaha kadar nöbetçi kaldığı belirtildi. Turuncu alarmın verildiği üsse Türkiye'nin değişik üslerinden 20 takviye savaş uçağının da istendiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tsk  Sınırdaki  Hava  Üslerinde  Turuncu  Alarma  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER