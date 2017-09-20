Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikat ile ilgili fotoğrafları paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesi ile habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR parkı karşısındaki boş arazide iki gün boyunca tatbikat yaptı.

OBÜSLER DE TATBİKATA KATILDI

Yaklaşık 100 askeri aracın katıldığı tatbikatta geçen yıl kasım ayında Ankara'daki 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından bölgeye gönderilen tanklar belirlenen konumlara yerleştirildi. İş makineleri de askeri araçlar için mevzi kazdı. Obüs topları ve 4'lü füze rampalarını da tatbikatta yer aldı.

TSK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikat ile ilgili fotoğrafları paylaştı. TSK'dan paylaşılan fotoğraflarda Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatta görev alan zırhlı birliklerin faaliyetleri yer alıyor.

İşte tatbikattan kareler:

Kaynak: haberinburada