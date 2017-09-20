TSK SINIRDAKİ TATBİKATTAN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikat ile ilgili fotoğrafları paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesi ile habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR parkı karşısındaki boş arazide iki gün boyunca tatbikat yaptı.
OBÜSLER DE TATBİKATA KATILDI
Yaklaşık 100 askeri aracın katıldığı tatbikatta geçen yıl kasım ayında Ankara'daki 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından bölgeye gönderilen tanklar belirlenen konumlara yerleştirildi. İş makineleri de askeri araçlar için mevzi kazdı. Obüs topları ve 4'lü füze rampalarını da tatbikatta yer aldı.
TSK FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikat ile ilgili fotoğrafları paylaştı. TSK'dan paylaşılan fotoğraflarda Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatta görev alan zırhlı birliklerin faaliyetleri yer alıyor.
İşte tatbikattan kareler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar