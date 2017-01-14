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tsk'dan etkin sınır denetimi

TSK'DAN ETKİN SINIR DENETİMİ

DEAŞ'a katılmak amacıyla yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan "yabancı terörist savaşçı" sayısı 7 kat azaldı

Tarih : 14 Ocak 2017, 11:43
Puan Ver : Tsk'dan Etkin Sınır Denetimi(7/10)4




DEAŞ'a katılmak amacıyla yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan "yabancı terörist savaşçı" sayısı 7 kat azaldı



    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirler kapsamında, Suriye ve Irak sınırında 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli yapıldı.




Genelkurmay Başkanlığından yapılan "2016 yılı hudut olayları" bilgilendirmesinde, TSK hudut birliklerinin, alınan yeni tedbirlerle sınır güvenliğine yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.




Buna göre, "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında öncelikli olarak inşa çalışmaları devam eden Suriye ve Irak sınırında, 330 kilometre modüler beton duvar örüldü...










Etiketler: Tsk  Dan  Etkin  Sınır  Denetimi    haber

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