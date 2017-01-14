

Genelkurmay Başkanlığından yapılan "2016 yılı hudut olayları" bilgilendirmesinde, TSK hudut birliklerinin, alınan yeni tedbirlerle sınır güvenliğine yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında öncelikli olarak inşa çalışmaları devam eden Suriye ve Irak sınırında, 330 kilometre modüler beton duvar örüldü...