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TSK'DAN KUZEY IRAK SINIRINDA SÜRPRİZ GECE TATBİKATI


TSK'dan Kuzey Irak Sınırında Sürpriz Gece Tatbikatı
Tarih : 28 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Tsk'dan Kuzey Irak Sınırında Sürpriz Gece Tatbikatı(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.

İLK KEZ GECE OPERASYONU YAPILDI

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tır parkının karşısındaki alanda yürütülen tatbikat, onuncu gününe girdi.

Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler ilk defa gece tatbikatı yaptı.

FARLAR SÖNDÜRÜLDÜ, GECE GÖRÜŞÜNE GEÇİLDİ

Saat 20.30 sıralarında Silopi'den 2 minibüsle alana gelen Irak askerlerinin de katılımıyla tanklar ve zırhlı araçlar, gece tatbikatına başladı.

7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanizma Piyade Tugay Komutanı Ahmet Kurumahmut'un emir komutasında gerçekleştirilen tatbikatta, sahada konuşlu zırhlı araçlar far söndürerek gece görüşlü termal kameralar yardımı ile hareket etti. Yarım saatlik manevra eğitiminin ardından tanklar, konuşlu yerlerine geri döndü.

IRAK ASKERLERİNİN GELMESİYLE ÜÇÜNCÜ SAFHA BAŞLADI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına dün başlandığı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ile unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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