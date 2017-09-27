TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI: 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin Tepe bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Sarebatin Tepe bölgesinde İHA ile 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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