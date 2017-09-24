TSK, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenledi. PKK kamplarının hedef alındığı operasyonda, silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.



TSK, KAMPLARI HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.



JETLER DEPOLARI İMHA ETTİ



Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.



























Kaynak: haberinburada



