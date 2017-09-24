Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

TSK'dan Sınır Ötesine Hava Harekatı!

TSK'DAN SINIR ÖTESİNE HAVA HAREKATI!

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenledi. PKK kamplarının hedef alındığı operasyonda, silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Tarih : 24 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Tsk'dan Sınır Ötesine Hava Harekatı!(5/10)4


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.



TSK, KAMPLARI HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.



JETLER DEPOLARI İMHA ETTİ



Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Tsk  Dan  Sınır  Ötesine  Hava  Harekatı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER