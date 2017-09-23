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Tuba Büyüküstün ve Sevgilisi, Acun'un Düğününde Köşe Kapmaca Oynadı

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE SEVGİLİSİ, ACUN'UN DÜĞÜNÜNDE KÖŞE KAPMACA OYNADI

Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen de Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin düğününe katılanlar arasındaydı. İkili, gece boyunca Evirgen'in eski nişanlısıyla köşe kapmaca oynadı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Tuba Büyüküstün Ve Sevgilisi, Acun'un Düğününde Köşe Kapmaca Oynadı(5/10)1

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen'in, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin St. Tropez'deki düğününe katıldığı ortaya çıktı.

GÖZLERİNİ BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin Fransa'nın St. Tropez kasabasındaki düğününe katılan Umut Evirgen ile sevgilisi Tuba Büyüküstün, Gece boyunca birbirinin gözlerinin içine baktı.

Düğünden bir kare...

ESKİ NİŞANLI KEYİFLERİ KAÇIRDI

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; ünlü çiftin keyfinin, Evirgen'in Büyüküstün uğruna terk ettiği eski nişanlısı Cansu Ağar'ın düğüne katılmasıyla kaçtığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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