TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE SEVGİLİSİ, ACUN'UN DÜĞÜNÜNDE KÖŞE KAPMACA OYNADI
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen de Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin düğününe katılanlar arasındaydı. İkili, gece boyunca Evirgen'in eski nişanlısıyla köşe kapmaca oynadı.
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen'in, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin St. Tropez'deki düğününe katıldığı ortaya çıktı.
GÖZLERİNİ BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR
Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin Fransa'nın St. Tropez kasabasındaki düğününe katılan Umut Evirgen ile sevgilisi Tuba Büyüküstün, Gece boyunca birbirinin gözlerinin içine baktı.
Düğünden bir kare...
ESKİ NİŞANLI KEYİFLERİ KAÇIRDI
Vatan Gazetesi'nin haberine göre; ünlü çiftin keyfinin, Evirgen'in Büyüküstün uğruna terk ettiği eski nişanlısı Cansu Ağar'ın düğüne katılmasıyla kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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