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TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİNDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ 3 KİŞİYE TUTUKLAMA


Tuğluk'un Annesinin Cenazesindeki Olaylarla İlgili 3 Kişiye Tutuklama
Tarih : 18 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Tuğluk'un Annesinin Cenazesindeki Olaylarla İlgili 3 Kişiye Tutuklama(6/10)2

Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran 3 kişi tutuklandı.

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ SIRASINDA OLAY ÇIKARMIŞLARDI

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defni sırasında İncek Mezarlığı'na gelerek olay çıkaran ve başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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