TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİNDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ 3 KİŞİYE TUTUKLAMA
Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran 3 kişi tutuklandı.
CENAZENİN DEFNEDİLMESİ SIRASINDA OLAY ÇIKARMIŞLARDI
Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defni sırasında İncek Mezarlığı'na gelerek olay çıkaran ve başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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