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TUĞLUK'UN ANNESİNİN GÖMÜLEN CENAZESİ OLAYLAR NEDENİYLE GERİ ÇIKARILDI, SOYLU DEVREYE GİRDİ


Tuğluk'un Annesinin Gömülen Cenazesi Olaylar Nedeniyle Geri Çıkarıldı, Soylu Devreye Girdi
Tarih : 14 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Tuğluk'un Annesinin Gömülen Cenazesi Olaylar Nedeniyle Geri Çıkarıldı, Soylu Devreye Girdi(8/10)4

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin Ankara İncek'teki cenazesinde gergin anlar yaşandı.

MAHALLELİ DEFİN İŞLEMİNE ENGEL OLDU

Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk'un Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi sırasında olaylar çıktı. Mahalle sakinleri, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılan törenin ardından İncik'e getirilen cenazenin buradaki kabristana defnedilmesine engel oldu.CENAZEYİ MEZARDAN ÇIKARDILAR

Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaylar üzerine definden vazgeçen aile fertleri, cenazeyi defnettikleri kabirden çıkarıp, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürdü.

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri, olayların büyümesi üzerine devreye girdi. Gölbaşına gelen Soylu ve Topaca, mahalleliye itidal çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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