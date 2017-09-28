TÜM EYALETTE KUR'AN-I KERİM BULUNDURMAK YASAKLANDI, AĞIR CEZASI VAR!
Çin'in İslam düşmanlığı dur durak bilmiyor.
KUR'AN-I KERİMLER TOPLATILIYOR
İslam karşıtı organizasyonlarını artıran Çin'in kuzeydoğu Xinjiang vilayetindeki yetkililer, müslümanlardan Kur'an-ı Kerim ve diğer ibadet için kullandıkları eşyaları polise teslim etmelerini istedi. Teslim etmeyenlerin kötü bir şekilde cezalandırılacakları belirtildi.
SKANDAL ÇAĞRI, RADYO VE SOSYAL MEDYADAN YAPILDI
Dünya Uygur Kongresi sözcüsü Dilxat yaptığı açıklamada, Çin yetkililerinin kendilerinden Kuran kopyaları dahil her türlü dini eşyanın kendilerine teslim etmelerini istediklerini ve bunu radyo ve sosyal medya aracılığı ile yaptıklarını söyledi.
ÇİN, KUR'AN-I KERİM'İ AŞIRILIK VE YASADIŞI GÖRÜYOR
Çinli yetkililer Kur'an-ı Kerim'i dini aşırılık için bir araç olarak görüp bulundurulmasını yasadışı olarak görüyor.
Kaynak: haberinburada
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