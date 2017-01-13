Kamu kurum ve kuruşlarının tek bir veri merkezini kullanmasına ve bilgi paylaşıma yapmasına yönelik çalışma ete kemiğe büründü. Hizmetlerin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yapılacak olan bu değişikliğin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Kamu kurum ve kuruşlarının tek bir veri merkezini kullanmasına ve bilgi paylaşıma yapmasına yönelik çalışma ete kemiğe büründü. Hizmetlerin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yapılacak olan bu değişikliğin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Ülkemizde E-Devlet başta olmak üzere sunulan tüm kamu hizmetleri tek bir veri merkezi üzerinden hizmet vermeye başlayacak. Büyük güvenlik endişelerine yol açacak olan bu veri merkezi için ihale şubat ayının ilk günlerinde yapılacak.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde Haberleşme Genel Müdürlüğü ‘Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi' sistemini duyurdu. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25. toplantısında alınan karar ile birlikte kamu hizmetlerinin ‘daha etkin' sunulabilmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının veri merkezi tek bir alana taşınacak.



Tüm Hizmetler Tek Bir Veri Merkezinde Olacak



Yeni kurulacak olan bu veri merkezi üzerinden devletin tüm hizmetleri halka sunulacak. Türkiye/Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi adını taşıyacak olan bu sistem ile birlikte kurumlar arasında hızlı, kolay ve güvenilir bilgi paylaşımı hedefleniyor.



Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun aldığı karara göre kamu kurumları için hizmet veren veri merkezlerinin tümü tek bir alanda toplanacak ve hizmetler buradan ‘daha güvenli' şekilde sürdürülecek. 19 Ocak tarihine kadar 4 farklı firmanın teknik ve mali teklifinin alınacağı ihalede şubat ayının başında da projenin sahibini bulması bekleniyor.



Tek Veri Merkezi: Tek Noktaya Saldırı



E-Devlet, E-Nabız,E-Okul, Mebbis gibi devlet tarafından sunulan hizmet ve sistemlerin tek bir çatı altında buluşması yazılımsal olarak büyük artılar getirecektir ancak büyük sorunlara da neden olacaktır. Tüm sistemler tek bir veri merkezinden yönetildiği için o merkeze yapılacak olan bir saldırı ile birlikte devletin tüm sistemleri çalışmaz hale gelebilir. Aynı zamanda sistemler sadece yazılımsal olarak değil fiziken de birlikte çalıştıkları için geçmişte gördüğümüz veri hırsızlıkları artabilir. Geçmişti milyonlarca öğrencinin bilgisi bir görevli tarafından MEB'in sunucularına bir flaş bellek takarak sızdırılmıştı. Yine aynı şekilde şu an 50 milyon kişinin kimlik numarası ve kişisel bilgisi benzer yöntemlerle, doğrudan çalışanlar tarafından sızdırılmıştı. Bu nedenle Facebook'un ya da Google'ın yaptığı gibi pek çok farklı veri merkezini yazılımsal olarak entegre etmek yerine fiziksel olarak entegre etmek büyük sorunlara neden olabilir.



Nic.tr Tek Bir Veri Merkezi Nedeniyle Çalışmaz Olmuştu



2016 yılı içerisinde ‘.com.tr' gibi alan adlarının yönetimini gerçekleştiren ODTÜ sunucuları büyük bir siber saldırıya maruz kalmış ve ‘.tr' uzantılı alan adlarına erişimde büyük sorunlar olmuştu. Devlet hizmetlerinin hepsini de tek bir veri merkezi üzerinden yürütmek büyük siber saldırılar karşısında devlet hizmetlerinin çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.



Yeni nesil kimlik Kimlik Kartları Pek Çok Özel bilgiyi İçeriyor



1 Ocak itibariyle tüm yurtta dağıtılmaya başlayan yeni nesil ‘çipli' kimlik kartları parmak izi, damar izi, el izi gibi pek çok farklı değiştirilemez özel bilgiyi içeriyor. Bu bilgilerin hepsi veri merkezlerinde de saklanıyor.



CES 2017: Intel 5G ön inceleme