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TÜM ŞOFÖRLERE YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR


Tüm şoförlere yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor
Tarih : 14 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Tüm Şoförlere Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Geliyor(10/10)6

Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi kapsamında kurulan belgelendirme merkezinin (TESK-ESYEM) yetkilendirme sözleşmesi, yarın Mesleki Yeterlilik Kurumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan'ın katılacağı törenle imzalanacak. Palandöken, uygulamaya ilişkin, "Servis şoförleri, taksici, dolmuşçu ve halk otobüs şoförleri belgeleniyor" dedi.

"YETERLİLİK SINAVLARI DÜZENLENECEK"

Konuya ilişkin açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TESK ESYEM, başta okul servis aracı şoförü ulusal yeterliliği olmak üzere üç meslekte daha MYK'dan yetki alarak mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olanlar belgelendirilecek. Bu arada TESK ile MYK arasında şehir içi ulaşım sektöründe yer alan mesleklerde kapsam genişletmesi çalışmaları devam ediyor. TESK ESYEM kapsamında ayrıca minibüs şoförü, taksi şoförü ve şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü ulusal yeterliliklerinde de yeterlilik sınavları düzenlenecek. Böylelikle şehir içi ulaşım sektöründe yaşanan sorunları azaltma hedefimize ulaşacağız. TESK ESYEM'in sınavlarında başarılı olamayan üyelerimiz alt teşkilatımızca eğitime tabi tutulacak. Yeterlilik sınavlarında başarılı oranı şoför esnafımızın bu alandaki eğitim ihtiyacını da ortaya koyacak" dedi.

"KADINLARIN ÇALIŞTIĞI MESLEKLERDE DE MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI DÜZENLECEK"

Kadınların yoğun olarak çalıştığı kişisel hizmetler sektöründe de yaşanan belgelendirme sorununu aşmayı hedeflediklerini belirten Palandöken, "TESK ESYEM Belgelendirme Merkezi bu sektörde kuaför, güzellik uzmanı, makyaj uzmanı, ağdacı, manikürist gibi 12 meslek dalında TÜRKAK'dan akredite edilerek MYK'dan yetkilendirildi. TESK ESYEM, kadın çalışan sayısının çok yüksek olduğu kişisel hizmetler sektöründe belgesiz çalışanlara mesleki yeterlilik sınavları düzenleyerek, başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgesi düzenleyecek" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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