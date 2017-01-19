

Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Tümer Metin, yeni bir aşka yelken açtı.







Eski futbolcu Tümer Metin, adı basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan oyuncu Gamze Topuz ile objektiflere yakalandı. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, önce Nişantaşı'ndaki bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlendi.



SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER







Gazetecilerin beklediğini öğrenince arka kapıdan çıkan ikili, soluğu Nişantaşı'nda bir mekanda aldı. Metin ve Topuz, el ele girdikleri mekânda sarmaş dolaş eğlendi.







Çıkışta eski futbolcunun cipinde görüntülenen çift, “Hayırlı olsun” dileklerini “Teşekkür ederiz” diye geçiştirirken Metin, muhabirlere “Bırakın da gidelim” diye sitem etti.











kaynak:posta