TUNCAY ŞANLI, KATAR TAKIMINA AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI
Tuncay Şanlı, daha önce formasını giydiği Katar ekibi Umm Salal'ın kendisine olan borçlarını ödememesi sebebiyle FIFA'da açtığı davayı kazandı.
Türk Milli Takımının ve de Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tuncay Şanlı'nın bir dönem formasını giydiği Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a karşı açtığı alacak davası FIFA'da sonuçlandı. Spor hukuku uzmanı Av. Emin Özkurt tarafından yürütülen davada FIFA, Tuncay Şanlı lehine karara vardı ve Tuncay'ın Katar kulübünden alacağının ödenmesine hükmetti.
PRİMLERİ ÖDEMEDİLER
2014 Yazında Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a 1 yıllığına transfer olan Tuncay Şanlı, Katar Yıldızlar Ligi'nde bir sezonda oynanan 26 karşılaşmanın tamamında forma şansı bulmuş ve takımı adına 11 gol atıp 5 asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti. Fakat Umm Salal kulübü Tuncay Şanlı'nın başarılı performansına rağmen sözleşmede kararlaştırılan hak edişlerini ödemediğinden, Milli futbolcu bu yılbaşında FIFA'ya başvurmuştu.
FIFA TUNCAY'I HAKLI BULDU
FIFA önünde Av. Emin Özkurt tarafından temsil edilen milli futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görülen davasında haklı olduğuna ve tüm hak edişlerinin kendisine ödenmesine karar verildi. FIFA, Milli futbolcu lehine hükmedilen tutarın ödenmesi için Katar kulübüne bir ay süre verdi.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar