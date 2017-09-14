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Tuncay Şanlı, Katar Takımına Açtığı Davayı Kazandı

TUNCAY ŞANLI, KATAR TAKIMINA AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Tuncay Şanlı, daha önce formasını giydiği Katar ekibi Umm Salal'ın kendisine olan borçlarını ödememesi sebebiyle FIFA'da açtığı davayı kazandı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Tuncay Şanlı, Katar Takımına Açtığı Davayı Kazandı(10/10)6

Türk Milli Takımının ve de Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tuncay Şanlı'nın bir dönem formasını giydiği Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a karşı açtığı alacak davası FIFA'da sonuçlandı. Spor hukuku uzmanı Av. Emin Özkurt tarafından yürütülen davada FIFA, Tuncay Şanlı lehine karara vardı ve Tuncay'ın Katar kulübünden alacağının ödenmesine hükmetti.

PRİMLERİ ÖDEMEDİLER

2014 Yazında Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a 1 yıllığına transfer olan Tuncay Şanlı, Katar Yıldızlar Ligi'nde bir sezonda oynanan 26 karşılaşmanın tamamında forma şansı bulmuş ve takımı adına 11 gol atıp 5 asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti. Fakat Umm Salal kulübü Tuncay Şanlı'nın başarılı performansına rağmen sözleşmede kararlaştırılan hak edişlerini ödemediğinden, Milli futbolcu bu yılbaşında FIFA'ya başvurmuştu.

FIFA TUNCAY'I HAKLI BULDU

FIFA önünde Av. Emin Özkurt tarafından temsil edilen milli futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görülen davasında haklı olduğuna ve tüm hak edişlerinin kendisine ödenmesine karar verildi. FIFA, Milli futbolcu lehine hükmedilen tutarın ödenmesi için Katar kulübüne bir ay süre verdi.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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