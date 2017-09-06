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TUNCELİ'DE 50 ÖĞRETMENİN TAYİNİ DURDURULDU!


Tunceli'de 50 Öğretmenin Tayini Durduruldu!
Tarih : 06 Eylül 2017, 22:20
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Tayin heyecanı yaşayan öğretmenleri ilgilendiren açıklama Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den geldi.

50 ÖĞRETMEN TUNCELİ'DE GÖREVE DEVAM EDECEK

Vali Sonel, Tunceli'den başka şehirlere tayini çıkarılan 62 öğretmenden 50'sinin tayininin Bakanlıkça durdurulduğunu ve görevlerine devam edeceklerini açıkladı.

ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE TAYİNLERİ ÇIKMIŞTI

Tunceli merkez ve ilçelerinde görev yaparken, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alındıktan sonra göreve iade edilen öğretmenlerden 62'si, zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına tayini edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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