TUNCELİ'DE BİR İLK! VALİLİK BAYRAMLAŞMA PROGRAMINI PARKTA YAPTI
Tunceli'nin çiçeği burnunda valisi Tuncay Sonel, kent tarihinde bir ilke imza attı.
Yaklaşık 2 aydır görev yapan Vali Sonel, daha önce güvenlik nedeniyle polisevinde yapılan bayramlaşma programını bu yıl Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan bir parkta düzenledi.
HALKLA BAYRAMLAŞTI
Polisevinde yapılan kutlamalara son veren Vali Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte halkla bayramlaşıp, çay içti.
HASTANE VE YETİŞTİRME YURDUNU GEZDİ
Vatandaşla bütünleşilmesi gerektiğini söyleyen Vali Sonel, buradaki programının ardından beraberindekilerle birlikte hastane ve yetiştirme yurdunda kalanlarla bayramlaşma etkinliğine katıldı.
Kaynak: haberinburada
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