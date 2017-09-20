Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalına araç gasp eden terörist, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından takip edilerek silahı ile bilikte ölü olarak ele geçirildi.

İHA'LAR ARACI TESPİT ETTİ, ÜST DÜZEY TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, bugün Pülümür ilçesi kırsalında bir araç, silahlı bir terörist tarafından gasp edildi. Bunun üzerine İHA ve güvenlik güçleri kullanılarak operasyon başlatıldı. İHA tarafından tespit edilen araca yönelik yapılan operasyonda, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu tahmin edilen 1 terörist ölü olarak geçirildi. Teröristin üzerinden ise 1 adet M 16 tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün ve 1 adet el bombası ele geçirildi.

1 ADET M16 TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Pülümür İlçemiz kırsalında bir vatandaşımıza ait aracı gasp ederek kaçan silahlı BTÖ mensubu terörist olduğu ihbarı alınması üzerine güvenlik güçlerimizce bölgeye İHA yönlendirilmiş olup, Pülümür ilçemiz Kırsalında operasyon başlatılmıştır. Bahse konu bölgede yapılan operasyonda araç içerisinde 1 erkek terörist, teröriste ait 1 adet M16 tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü ve 1 adet el bombası ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Kaynak: haberinburada