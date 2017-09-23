Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Tunceli'de MLKP'li Teröristler, ESP Ovacık Temsilcisini Öldürdü

TUNCELİ'DE MLKP'Lİ TERÖRİSTLER, ESP OVACIK TEMSİLCİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Tunceli kırsalında PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü MLKP üyeleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ovacık temsilcisi Rıza Örük'ü öldürdü.

Tarih : 23 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Tunceli'de Mlkp'li Teröristler, Esp Ovacık Temsilcisini Öldürdü(10/10)6

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Sarotosun Köyü'nde oturan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İlçe temsilcisi 3 çocuk babası Rıza Örük, dün parti üyeleriyle görüşmek için Yaylagünü Köyü Çadırdüzü Mezrası'na gitmek için evden çıktı.

"MLKP, AJAN OLDUĞU GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜ"

Tunceli kırsalında PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyeleri, Yaylagünü Köyü kırsalında yolunu kestikleri Rıza Örük'ü durdurdu, ardından da ajan olduğu iddiasıyla öldürdü. Teröristler Örük'ün cesedini, mezra yakınına bırakıp, kaçtı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Rıza Örük'ün cesedini bulan köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Rıza Örük'ün cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Murumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.

Tunceli Valiliği de olayı doğrulayarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tunceli  De  Mlkp  Li  Teröristler  Esp  Ovacık  Temsilcisini  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER