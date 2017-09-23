TUNCELİ'DE MLKP'Lİ TERÖRİSTLER, ESP OVACIK TEMSİLCİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Tunceli kırsalında PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü MLKP üyeleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ovacık temsilcisi Rıza Örük'ü öldürdü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Sarotosun Köyü'nde oturan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İlçe temsilcisi 3 çocuk babası Rıza Örük, dün parti üyeleriyle görüşmek için Yaylagünü Köyü Çadırdüzü Mezrası'na gitmek için evden çıktı.
"MLKP, AJAN OLDUĞU GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜ"
Tunceli kırsalında PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyeleri, Yaylagünü Köyü kırsalında yolunu kestikleri Rıza Örük'ü durdurdu, ardından da ajan olduğu iddiasıyla öldürdü. Teröristler Örük'ün cesedini, mezra yakınına bırakıp, kaçtı.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Rıza Örük'ün cesedini bulan köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Rıza Örük'ün cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Murumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.
Tunceli Valiliği de olayı doğrulayarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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